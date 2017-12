Aosta, il Comune decide la risoluzione del contratto con la Puliart



In corso l'individuazione di un'altra ditta che si occuperà della pulizia degli edifici comunali fino al 2020 AOSTA. Non sarà più la ditta Puliart ad occuparsi della pulizia degli edifici del Comune di Aosta. Ieri l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, ha deciso la risoluzione unilaterale del contratto d'appalto e nel contempo sta procedendo con l'individuazione del nuovo operatore che si occuperà del servizio fino al 31 marzo 2020 «così da garantire tutti i lavoratori interessati», si legge in una nota. Una vicenda «triste» la definisce l'assessore alle Finanze, Carlo Marzi. «Il nostro obiettivo prioritario», aggiunge, è «di salvaguardare e garantire che i dipendenti possano, nel più breve tempo possibile, tornare a percepire gli stipendi con regolarità». Il Comune ha «iniziato a lavorare con la ditta che subentrerà affinché il servizio possa iniziare già nei primi mesi del nuovo anno». E.G.