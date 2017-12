Aosta, rinnovata per il 2018 la gestione del servizio ApeLuna



L'assessore Sorbara: vogliamo assicurare la continuità in vista della riorganizzazione nel 2019 AOSTA. Con delibera varata ieri la giunta comunale di Aosta ha approvato il rinnovo per il 2018 dell'attuale gestore del servizio di garderie e spazio gioco per la prima infanzia "ApeLuna". «Il rinnovo – dice a proposito l'assessore alle politiche sociali Marco Sorbara - è finalizzato ad assicurare la continuità ancora per quest'anno in vista della riorganizzazione complessiva del modello gestionale dei servizi per l'infanzia, prevista a partire dal 2019, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle famiglie sia in termini di rimodulazione del sistema tariffario che di maggiore flessibilità degli orari di accesso e fruizione dei servizi». La struttura di via Valli Valdostane è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Vi possono accedere prioritariamente le famiglie e i bimbi residenti nel Comune di Aosta e la richiesta di iscrizione va presentata direttamente presso la struttura. redazione