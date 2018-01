Aosta, abolite le agevolazioni residenti per la sosta a pagamento



Dal 15 gennaio tasti gialli disabilitati nei parchimetri AOSTA. Dal prossimo lunedì, 15 gennaio, le agevolazioni per la sosta a pagamento su strada dedicate ai residenti saranno abolite e il tasto giallo dei parcometri di Aosta disabilitato. Lo annuncia l'Aps ricordando che l'agevolazione è stata sostituita dagli abbonamenti annuali e semestrali e per il parcheggio dell'ospedale Parini. «Tali agevolazioni - oltre ai titolari di contrassegno ZTL di tipo "C" e "D" a seguito all'abolizione degli stalli di sosta all'interno delle Ztl - sono concesse anche ai residenti nelle vie e piazze in cui è istituita la sosta a pagamento ("zone blu")», precisa Aps. Per posteggiare in tutte le zone a pagamento, ad eccezione di quelle con tariffa oraria di 2 Euro, è possibile acquistare un contrassegno di durata semestrale o annuale al costo di 250 o 350 euro l'anno o un abbonamento annuale per sostare al parcheggio del Parini, senza garanzia di posto auto, al costo annuale di 250 euro. redazione