Aosta, l'assessore comunale Delio Donzel aderisce all'Uv



Era uscito da Stella Alpina dopo il cambio di maggioranza in Regione AOSTA. L'assessore all'ambiente e urbanistica del Comune di Aosta Delio Donzel entra nell'Union Valdôtaine. Lo ha annunciato l'ex esponente di Stella Alpina in occasione del consiglio comunale. Donzel aveva abbandonato il movimento dell'edelweiss dopo l'insediamento in Regione della giunta Marquis, lo scorso mese di marzo, e il conseguente scioglimento dell'alleanza con l'Uv. In consiglio comunale aveva aderito al gruppo misto di maggioranza che fa riferimento al gruppo Epav del consiglio regionale. Oggi l'annuncio dell'ingresso nell'Uv, nella sezione di Saint Martin de Corléans. redazione