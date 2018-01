Fiera di Sant'Orso, on line le informazioni per partecipare alla "spunta"



L'operazione è rivolta agli operatori commerciali e agricoli senza posto assegnato AOSTA. Gli operatori commerciali e i produttori agricoli che non hanno un posteggio assegnato alla Fiera di Sant'Orso del prossimo 30 e 31 gennaio possono provare a partecipare all'evento con l'operazione di "spunta". Il Comune di Aosta ha pubblicato on line le informazioni generali e di dettaglio sulla partecipazione, le modalità di accesso e uscita dalle aree destinate all'esposizione e la gestione della differenziazione dei rifiuti. La spunta per l'assegnazione dei posteggi non assegnati sarà effettuata le mattine dell'evento nel Comando di polizia locale. redazione