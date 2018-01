Aosta, il parcheggio de la Ville aprirà ufficialmente il 30 gennaio



540 posti a pagamento con tariffe ridotte per la sosta notturna AOSTA. Ormai è confermato: il parking "de la Ville" di Aosta aprirà ufficialmente martedì prossimo, in occasione del primo giorno di Fiera di Sant'Orso. La struttura pluripiano di via I Maggio ha a disposizione 540 posti accessibili tutti i giorni dell'anno a pagamento. La tariffa oraria diurna, tra le ore 7 alle 19, è di 0.50 Euro e quella notturna, dalle ore 19 alle 7, è di 0.20 Euro e gli utenti possono in alternativa scegliere di acquistare un abbonamento mensile a 30 Euro ma senza garanzia di posto auto. La gestione del "de la Ville" è affidata all'Aps dal Comune di Aosta, il quale a sua volta ha avuto il parcheggio in concessione dalla Regione che lo ha costruito e in gran parte finanziato. redazione