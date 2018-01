Aosta, approvato in giunta lo schema di bilancio previsionale



Sarà discusso in Consiglio comunale entro inizio marzo AOSTA. Arriverà in consiglio comunale «entro i primi giorni del mese di marzo» lo schema dl bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Aosta. A renderlo noto è l'Amministrazione comunale dopo che ieri la giunta guidata dal sindaco Centoz ha approvato la bozza del documento contabile. La cifra a pareggio è di 63,8 milioni di Euro, di cui 59,4 milioni per le spese correnti e 4,4 milioni per la parte investimenti. redazione