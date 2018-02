Ricorso al Tar di Aosta contro il nuovo regolamento Ztl



Residenti e commercianti: i provvedimenti sono "illegittimi, introducono una nuova forma di tassazione" AOSTA. Un ricorso è stato presentato al Tar di Aosta contro le delibere con cui l'amministrazione comunale di Aosta ha introdotto le nuove regole di fruizione delle Zone a traffico limitato. Ad impugnare gli atti sono alcuni residenti e di commercianti del centro storico convinti che i provvedimenti in questione siano «illegittimi e gravemente lesivi dei propri diritti ed interessi, sotto diversi profili». La tesi dei ricorrenti è che il regolamento, più restrittivo rispetto al passato, comporti «oneri ingiustificati sui cittadini e sui negozianti del centro storico, introducendo, di fatto, nuove forme di tassazione. Per i commercianti - spiegano -, l'abolizione della fascia oraria di libero carico e scarico merci dalle 7.00 alle 8.00 e il correlato obbligo di corrispondere al Comune una somma per ogni accesso (€ 5,00 al giorno), comporta un ingiustificato aggravio di costi diretto ed indiretto, che in alcuni casi, può superare € 1.500,00 all'anno». Per i cittadini «le nuove norme si appalesano gravose e vessatorie». Tra le novità contestate c'è anche la disattivazione del tasto giallo dei parcometri sostituito dal pagamento forfettario anticipato «che, prescindendo dall’effettivo utilizzo da parte del cittadino delle aree di sosta a pagamento, si rivela oneroso e ingiustificato (€ 350,00 l’anno)». Discorso simile per gli abbonamenti che non sono validi negli stalli blu con tariffa oraria di 2 euro. Ma le critiche non si fermano qui. «Singolare poi - dicono i promotori del ricorso - è il pagamento anticipato di un abbonamento (presso il parcheggio Ospedale Parini), per il quale non si offre neppure la garanzia della disponibilità del posto auto. Con queste nuove misure imposte dal Comune, il centro storico, già soffocato, viene ulteriormente gravato di restrizioni e ulteriori costi, tutti a carico di residenti e commercianti». Elena Giovinazzo