Pesistica, definite le tariffe della sala comunale di Aosta



Sconti per i tesserati Fipe o di altre associazioni AOSTA. Il Comune di Aosta ha definito le tariffe della sala di pesistica "Pierino Creux", situata in via Volontari del Sangue. L'impianto comunale è stato affidato alla Federazione italiana pesistica che a sua volta ha individuato l'Asd Olimpia Pesistica Aosta per la gestione. Per i tesserati Fipe la quota annuale sarà gratuita mentre per i tesserati di altre federazioni o associazioni sportive e ultra sessantacinquenni sarà di 30 euro e per tutti gli altri di 40 euro. Gli agonisti Fipe e gli utenti con disabilità non pagheranno la quota mensile, i membri di associazioni o federazioni convenzionate e gli over 65 pagheranno 25 euro e tutti gli altri 30 euro, senza limitazioni di frequenza. Infine i costi giornalieri: da 20 euro (cinque accessi) a 40 euro (dieci accessi). La sala resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21 (sabato dalle 10 alle 16), ad eccezione del mese di agosto quando verrà osservato l’orario 10-13 e 16-20 dal lunedì al venerdì. Durante le festività l'impianto sarà chiuso. redazione