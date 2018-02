Aosta, ok a parcheggio pluripiano in zona ex maternità



Servirà la zona di Saint-Martin e viale Conte Crotti AOSTA. Con voto favorevole a maggioranza, la 2a Commissione comunale di Aosta ieri ha dato il via libera all'intesa con l'Amministrazione regionale sul progetto del parcheggio pluripiano nei pressi dell'ex maternità di corso Saint-Martin-de-Corléans. L'opera, di pubblico interesse, prevede la costruzione di 130 posti auto e 12 stalli per pullman che serviranno i visitatori del parco archeologico, la zona di viale Conte Crotti e le vicine chiese Saint-Martin e Sacro Cuore di Gesù. La struttura si svilupperà su tre livelli, di cui due interrati, e sorgerà al posto dell'attuale campetto da calcio confinante con la strada statale. Il cantiere durerà quasi tre anni. redazione