Aosta, fino al 30 giugno le domande di aggiornamento della graduatoria Erp



Gli interessati devono rivolgersi all'Ufficio Casa AOSTA. L'Ufficio Casa del Comune di Aosta riceverà fino al prossimo 30 giugno le domande di aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli aspiranti asegnatari e coloro che, già inseriti, sono interessati a far valere condizioni più favorevoli. possono infatti presentare una nuova richiesta. La modulistica può essere ritirata sempre all'Ufficio Casa, situato negli ex Magazzini Bianchi di via Abate Chanoux. redazione