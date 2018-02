Aosta, ultimi giorni per rinnovare i permessi Ztl



Nuovi orari e tariffe per residenti e operatori a partire dall'1 marzo AOSTA. Ultimi giorni di tempo per rinnovare i permessi per accedere o sostare nelle Zone a traffico limitato di Aosta. Da giovedì 1° marzo entreranno infatti in vigore le nuove norme su orari, permessi e tariffe. Residenti e operatori commerciali possono effettuare il rinnovo per il 2018 on line oppure recandosi all'Ufficio Ztl sotto i portici del municipio. La documentazione può essere scaricata dal sito web dell'Amicoincomune. Tra le principali novità introdotte dal Comune c'è l'abolizione dei contrassegni di tipo "B" e "TRA", accomunati dalla categoria "TR" riservata ai titolari di attività commerciali. La fascia mattutina di sosta è stata estesa dalle ore 4 alle 10.30 ed è stata introdotta la tariffa di 5 euro al giorno fino ad un massimo di 500 euro l'anno. I titolari di posto auto o rimessa possono rinnovare il contrassegno di tipo "A". Gli operatori commerciali con permesso di tipo "D" hanno a disposizione due fasce orarie per l'accesso (dalle 4 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 15.30). Infine è stato eliminato il libero accesso tra le ore 7 e le 8 e sono stati soppressi gli stalli per autorizzati in Ztl. L'accesso è consentito solo per le operazioni di carico e scarico e per recarsi presso la propria abitazione o il posto auto. redazione