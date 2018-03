Aosta, aperte candidature per componente della Commissione edilizia



La documentazione è disponibile sul sito web del Comune AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato sul proprio portale internet l'avviso di candidatura per individuare un componente della Commissione edilizia in sostituzione di un membro dimissionario. Gli interessati in possesso dei requisiti necessari devono presentare la documentazione a mano direttamente in Comune oppure via posta elettronica certificata, scrivendo all'ufficio protocollo, entro le ore 12 del prossimo 22 marzo. La documentazione è disponibile sul sito web comunale all'interno della sezione "Servizi online" e per avere maggiori informazioni è anche possibile rivolgersi all'ufficio edilizia. redazione