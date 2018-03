Aosta, modifiche alla circolazione in piazza Ancien Abattoir



Per lo svolgimento della Giornata della sicurezza stradale in bicicletta AOSTA. Piazza Ancien Abattoir, ad Aosta, sarà chiusa ai veicoli domani per metà giornata. L'ordinanza di divieto di transito e di sosta è stata emessa dal Comune per permettere lo svolgimento della Giornata comunale della sicurezza stradale in bicicletta che prevede lo svolgimento di un corso pratico di educazione stradale riservato agli studenti. I divieti saranno in vigore dalle ore 7 fino alle ore 15. redazione