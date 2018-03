Aosta, pubblicata la graduatoria provvisoria per gli alloggi Erp



Eventuali opposizioni possono essere presenatte entro fine aprile AOSTA. Sull'albo pretorio on line del Comune di Aosta fino al 9 aprile resterà pubblicata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica relativa all'aggiornamento 2017 del Bando 01/2011. Tutti gli interessati possono presentare opposizione entro 18 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio online del Comune, e quindi entro venerdì 27 aprile. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Casa del Comune di Aosta telefonando al numero 0165-300.213.

Decorsi i termini, la graduatoria diventerà definitiva. redazione