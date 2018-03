Aosta, programmati i lavori di riasfaltatura di corso Padre Lorenzo

AOSTA. Nel corso della prossima settimana in Corso Padre Lorenzo, ad Aosta, sono in programma gli interventi di riasfaltatura. I lavori sono stati programmati a seguito della posa delle tubazioni del teleriscaldamento.

Gli addetti effettueranno prima la fresatura e successivamente ripristineranno la sede stradale. Dal 3 al 7 aprile di conseguenza la circolazione subirà delle modifiche.

Nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con via Guido Rey e corso 26 Febbraio / via F. Chabod sono previsti in particolare il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, il restringimento della sede stradale e la revoca del doppio senso di circolazione con istituzione del senso unico in direzione nord-sud (dal semaforo di corso 26 Febbraio / via Chabod verso piazza Chanoux).

Stessi provvedimenti anche per il tratto di strada tra via Roma e l'intersezione con corso 26 Febraio e via Chabod. Anche in questo caso il senso unico di marcia è in direzione nord-sud con possibilità di svoltare in via Zimmermann.

