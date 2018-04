Aosta, la Salle de Gymnastique affidata all'associazione Disval

AOSTA. Sarà l'associazione sportiva dilettantistica Disabili Sportivi Valdostani, meglio nota come Disval, a gestire nei prossimi anni la Salle de Gymnastique di Aosta.

La storica palestra "rossa" di piazza della Repubblica, all'angolo con corso Battaglione Aosta, è di proprietà della Regione e oggi la giunta ha deliberato di affidarla all'associazione in concessione gratuita per i prossimi 25 anni. Come concordato con il Comune capoluogo, l'edificio deve mantenere un utilizzo di tipo sportivo. Obbligo che Disval rispetterà: all'interno della Salle de Gymnastique infatti l'associazione organizzerà attività sportive rivolte a persone con disabilità.

I lavori di messa a norma e di abbattimento delle barriere architettoniche saranno a carico di Disval.

E.G.