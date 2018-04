Aosta, modifiche temporanee alla circolazione in via Festaz

AOSTA. Il Comune di Aosta ha istituito delle modifiche alla circolazione in via Ribitel e via Festaz l'11 e 12 aprile prossimi all'altezza di Finaosta. Nelle due giornate sarà posizionato un mezzo con piattaforma aerea per il lavaggio dei vetri della sede della finanziaria regionale.

Sono istituiti con ordinanza il divieto di sosta sul lato ovest di via Ribitel l'11 aprile dalle ore 8.30 alle 16 e il giorno successivo, negli stessi orari, la chiusura della corsia nord di via Festaz con obbligo di svolta a destra in avenue Conseil des Commis per i veicoli che percorrono la via in direzione di marcia ovest-est.

redazione