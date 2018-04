"Indiscrezioni senza fondamento", Caminiti smentisce candidatura nell'UV

AOSTA. Vincenzo Caminiti, consigliere comunale ad Aosta, preannuncia il suo prossimo ingresso nel gruppo misto di maggioranza. «Non sarò quindi più seduto accanto ai consiglieri dell’U.V., colleghi con i quali ho comunque cercato di mantenere un buon rapporto» spiega il diretto interessato nello smentire le voci che lo indicano nella lista Uv per le prossime elezioni.

«Le indiscrezioni circa la mia candidatura nelle file dell’U.V. (movimento al quale non sono iscritto) alle imminenti elezioni regionali non trovano alcun fondamento» afferma Caminiti. «Qualunque movimento o partito mi ospiterà - aggiunge - sappia già da subito che il sottoscritto non cambierà modo di fare politica con onestà impegno e coerenza, votando secondo coscienza e non per ordine di scuderia, che non sempre va a beneficiare i valdostani».

E.G.