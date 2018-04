Aosta, code in via Festaz per intervento dei vigili del fuoco

AOSTA. Traffico rallentato nel tardo pomeriggio in via Festaz, ad Aosta, per un intervento dei vigili del fuoco in un condominio. Secondo le prime informazioni l'autoscala è intervenuta per aiutare un condomino a rientrare in casa dopo che la porta è rimasta bloccata a causa di un tentativo di furto.

Lungo la via si sono formate delle code di automobili e sono intervenuti gli agenti di polizia per regolare il traffico.

M.C.