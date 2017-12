Allô Nuit, rilasciate le autorizzazioni per il 2018



Il servizio nella plaine di Aosta è finanziato da Regione e Comuni AOSTA. La Regione ha stanziato circa 96 mila euro per finanziare il servizio Allô Nuit nel 2018 nella plaine di Aosta. Il servizio di trasporto serale e notturno raggiunge anche il comune di Saint-Pierre ed è svolto da Savda, Svap e Vita. Le tre società di trasporti hanno infatti ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale. Il servizio è finanziato anche dai comuni che beneficiano dell'Allô Nuit per circa 34 mila euro. redazione