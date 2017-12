Dal Cipe in arrivo 13,5 milioni per il patrimonio culturale della Valle d'Aosta



Finanziati quattro interventi su castelli, sull'area megalitica e su Palazzo Roncas AOSTA. Tredici milioni e mezzo di euro a favore della Valle d'Aosta sono in arrivo dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'organismo ha approvato una serie di integrazioni al piano "Cultura e turismo" che, per quanto riguarda la nostra regione, finanziano quattro interventi sul parco archeologico e sul museo dell'area megalitica di Saint Martin di Aosta, sul castello di Saint-Pierre, sul castello di Issogne e su Palazzo Roncas. Più nel dettaglio l'area megalitica lo stanziamento ammonta a 3,8 milioni e per l'ex sede dei carabinieri di Aosta la cifra è di 1.560.000 Euro. Per il castello di Issogne la somma è pari a 3.250.000 euro mentre per quello di Saint-Pierre supera i 4,9 milioni. C.R.