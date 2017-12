In vendita la villetta dei Papi di Les Combes



I salesiani intenzionati a cedere le proprie strutture in Valle d'Aosta inclusa la villa di Introd INTROD. La villetta di Les Combes utilizzata da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI per le vacanze estive in Valle d'Aosta è in vendita. Secondo quanto riportato da Corriere.it, i salesiani hanno deciso di cederla insieme alle altre strutture di proprietà entro i confini regionali, compreso il vicino Soggiorno alpino. La villetta di Introd, circondata da un ampio parco e con vista sul Monte Bianco, nacque come struttura per i seminaristi e nel 2000 fu ristrutturata e utilizzata da Papa Wojtyla e poi per qualche anno dal suo successore. La decisione di vendere, riferisce ancora Corriere.it, è legata a questioni economiche unita alla mancanza di vocazioni. I salesiani hanno provato anche a sentire la Regione per valutare altre soluzioni, senza però ricevere risposte. redazione