Natale 2017, la messa di mezzanotte in diretta streaming su Aostaoggi.it



Il 24 Dicembre live dalle ore 23 AOSTA. Aostaoggi trasmetterà questa sera, 24 Dicembre, in diretta streaming la Santa Messa di Natale. L'evento live inizierà alle ore 23.00. Le nostre telecamere saranno come di consueto nella chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta. La diretta sarà visibile su Aostaoggi.it, Aostaoggi.tv e Youtube.com e anche tramite la nostra app gratuita (clicca qui per scaricarla); la registrazione integrale sarà in seguito disponibile su Aostaoggi.tv. redazione