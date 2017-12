Meteo: sole e giornate tiepide per San Silvestro e Capodanno



Nei giorni precedenti e successivi sono però attese neve e basse temperature un po' su tutta la Valle d'Aosta AOSTA. Temperature basse, vento forte e neve caratterizzeranno la situazione meteo a cavallo tra fine 2017 e inizio 2018 in Valle d'Aosta. Secondo l'ufficio meteo regionale le prime nevicate sono attese già oggi pomeriggio principalmente nelle zone nord-occidentali ai confini esteri, deboli, e in montagna, più abbondanti. Domani, sabato 30 dicembre, nevicate fin dal mattino sui settori occidentali e quota neve in rialzo nel corso della giornata fino a circa 1.400 metri slm. Altrove è prevista pioggia mista a neve al mattino. Domenica 31 finestra di bel tempo con sole e giornate tiepide mentre lunedì l'inizio dell'anno potrebbe essere accompagnato da altre perturbazioni che porteranno ancora neve. C.R.