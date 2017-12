Tariffe autostradali, stangata nel 2018 per la Aosta - Monte Bianco

Percorrere i 32 km dell'autostrada costerà il 52,69% in più

AOSTA. Stangata in arrivo per gli utenti dell'autostrada Aosta - Monte Bianco che dal 2018 dovranno pagare ai caselli ben il 52,69% in più. Dal nuovo anno percorrere i 32 chilometri del tracciato gestito dalla società Rav costerà infatti 8,40 euro contro gli attuali 5,60 euro. Non un bel biglietto da visita per i tanti turisti che stanno trascorrendo le vacanze ai piedi del Monte Bianco né una bella notizia per i valdostani che utilizzano l'autostrada per spostarsi.

Il "merito" del rincaro della tariffa è della vicenda giudiziaria tra società concessionaria e ministero dei trasporti sui mancati adeguamenti tariffari riconosciuti alla società tra il 2014 e il 2017 rispetto a quelli richiesti in base alla convenzione vigente.

In Italia l'aumento medio delle tariffe autostradali è del 3,02% con picchi del 13,91% per la Milano Serravalle, del 12,89% per l'autostrada dei parchi (A24 e A25) e dell'8,34% per la Torino - Milano.

Clara Rossi