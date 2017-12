Maxi aumento autostradale, Centoz: investimento non va recuperato solo con pedaggi



Avviata petizione on line per i rincari sulla Aosta - Monte Bianco. Cognetta (M5s) ironico: scongiurata perdita del primato AOSTA. «Siccome stavamo per perdere il primato nazionale abbiamo rilanciato. Non possiamo farci raggiungere da nessuno. Adesso abbiamo il primato mondiale che difenderemo ad ogni costo». Usa l'ironia il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Roberto Cognetta, per commentare il maxi rincaro della tariffa autostradale della Aosta - Morgex che scatterà nel 2018, superiore al 52%. «La società partecipata regionale (la Rav Spa, ndr) non può essere seconda a nessuno al mondo. W i tre governi, W l'autonomia, W la vda. Buon 2018 a tutti, se comincia così», conclude Cognetta. Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, si concentra sull'investimento per la realizzazione e il mantenimento del tratto autostradale. «Però proprio perché si tratta di un via di comunicazione internazionale e con investimenti fatti notevoli, decisamente superiori alle altre tratte autostradali, la remunerazione dovrebbe essere diversa. Non è pensabile - dice Centoz - che l'investimento possa venire recuperato interamente con la tariffa perché altrimenti arriveremo a dei costi impossibili da sostenere (come di fatto lo sono già oggi). Tutto ciò penalizza enormemente la nostra ripresa economica che passa soprattutto per il turismo». Oggi Aostaoggi.it ha attivato una petizione on line, su petizioni24.com, per chiedere al presidente della Regione Laurent Viérin di intervenire per limitare o cancellare questo aumento. Clicca qui per vedere e aderire all'iniziativa. M.C.