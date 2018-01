Cogne, un centinaio di alberi abbattuti dal vento



Feriti due torinesi investiti da una pianta in Valnontey COGNE. Il forte vento sta provocando disagi in diverse località della Valle d'Aosta. A Cogne le raffiche hanno provocato questo pomeriggio la caduta di numerose piante: si calcola per ora un centinaio di alberi abbattuti. In Valnontey due torinesi di 54 e 49 anni sono rimasti feriti proprio a causa della caduta di un albero che li ha colpiti mentre camminavano lungo una strada innevata insieme ad un minore, rimasto illeso. Numerosi gli interventi del corpo forestale e dei vigili del fuoco in tutta l'alta Valle, ad Introd e Saint-Nicolas. Marco Camilli