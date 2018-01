Ok alla riapertura della strada per Cervinia



Via libera alla riapertura dalla Commissione valanghe. Nella località sono bloccati circa diecimila turisti - VIDEO

VALTOURNENCHE. Terminati i sopralluoghi delle guide alpine e del personale della protezione civile, la Commissione valanghe ha dato l'autorizzazione questa mattina alla riapertura della strada di Cervinia, chiuda da ieri pomeriggio a causa dell'alto pericolo di slavine. La strada dovrà prima essere liberata dalla neve e pertanto non è stato definito un orario preciso di riapertura. Nella località valdostana sono caduti quasi due metri di neve e il rischio di valanghe è stato innalzato. La strada era transitabile ieri fino alle 17 per consentire a chi poteva di rientrare a casa e successivamente il traffico è stato fermato per questioni di sicurezza. Ngli alberghi e nelle strutture turistiche della zona sono rimasti bloccati circa diecimila turisti. Nel video qui sopra, caricato in rete dall'utente "IMPERATORE0166949079", alcune immagini di Cervinia dopo l'abbondante nevicata. M.C.