Aumenti autostrade, già oltre 500 firme per la petizione on line di Aostaoggi.it



La petizione è indirizzata al presidente della Regione contro l'aumento del 53% dei pedaggi - firma anche tu AOSTA. Ha superato già le 500 firme la petizione on line promossa dal nostro quotidiano contro gli aumenti delle tariffe autostradali scattati nel 2018. Per la Aosta Ovest - Courmayeur, lo ricordiamo, il nuovo anno ha portato un rincaro di quasi il 53 per cento: significa pagare un pedaggio fisso di 8,40 Euro per percorrere il tratto lungo circa 30 chilometri. Un costo decisamente alto e che, come hanno evidenziato anche i sindaci della Valdigne, mette a rischio il turismo e provoca un danno d'immagine. La petizione con le firme sarà consegnata al presidente della Regione Laurent Viérin affinché intervenga, per quanto di competenza, sulla società Rav per rivedere questi aumenti. La Rav è una partecipata della Regione al 42 per cento. Clicca qui per aderire alla petizione M.C.