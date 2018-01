La Santa Messa dell'Epifania in diretta streaming su Aostaoggi



Dalle ore 18 AOSTA. Questa sera Aostaoggi.tv trasmetterà in diretta streaming la Santa Messa nella Solennità dell'Epifenia, a partire dalle ore 18. La diretta, dalla chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta, sarà visibile anche su Aostaoggi.it e Youtube.com e anche tramite l'app gratuita del nostro quotidiano. La registrazione sarà in seguito disponibile su Aostaoggi.tv. redazione