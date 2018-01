Sciopero della scuola: insegnanti protestano in piazza ad Aosta



L'8 gennaio la protesta per l'esclusione dei docenti diplomati dalle graduatorie ad esaurimento AOSTA. E' in corso anche ad Aosta la protesta dei docenti diplomati contro l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento. Nel giorno dello sciopero nazionale indetto oggi, in piazza Chanoux un gruppo di insegnanti si è riunito nonostante la pioggia per rivendicare i propri diritti "armati" di cartelli e volantini firmati dal Comitato Diplomati magistrale abilitati Valle d'Aosta. L'esclusione dalle Gae per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato si riflette su 60.000 docenti di tutta Italia. La conseguenza, si legge nel volantino è che «non ci sarà continuità per l'anno prossimo e per gli anni a venire». I docenti protestano contro il precariato e l'assenza di certezze. {lightgallery type=local path=images/gallerie/2018/Protesta-insegnanti_08gen18 previewWidth=120}-{/lightgallery} M.C.