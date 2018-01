Maltempo, chiuse alcune strade per pericolo valanghe



Ad Ayas preallarme di protezione civile AOSTA. Aumenta il numero di strade che sono state chiuse a causa del maltempo. Ad Ayas è scattato il preallarme del piano regionale di protezione civile e Comune e Commissione valanghe stanno valutando l'evecuazione della zona di Faccebelle per il rischio di valanghe. Sempre per il distacchi di neve sono state chiuse le regionali di Rhêmes e Valsavarenche, la strada comunale per Niel nel comune di Gaby e la strada Ayettes-Pollein a Brissogne. «La Protezione civile regionale sta monitorando attentamente la situazione in costante evoluzione», fa sapere la Regione tramite una nota. redazione