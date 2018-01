Turbine Cva, Tar respinge richiesta risarcimento della Water Gen Power



"La relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta non è lesiva della società". Accolta la domanda di accesso agli atti AOSTA. La relazione della Commissione speciale consiliare sulle turbine cinesi vendute a Cva non è lesiva della Water Gen Power Srl e pertanto la richiesta di danni avanzata dalla società non può essere accolta. Lo ha stabilito il Tar della Valle d'Aosta nella sentenza del ricorso presentato da WGP contro il documento conclusivo elaborato dalla commissione d'inchiesta a marzo dello scorso anno. «La relazione impugnata - scrivono i giudici del Tar - è inidonea a determinare una lesione immediata della sfera giuridica della ricorrente, lesione che si verificherà semmai ove l'amministrazione, recependo le valutazioni espresse dall'organo politico, decidesse di assumere determinazioni nei confronti della società ricorrente». Lo stesso vale per la deliberazione con cui il consiglio regionale ha preso atto della relazione. «Per giurisprudenza costante - sottolinea la sentenza -, l'interesse a ricorrere presuppone, invero, che l'atto impugnato abbia prodotto, in via diretta, una lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale». Di conseguenza la richiesta di risarcimento appare «del tutto inconfigurabile ed improponibile». I giudici amministrativi hanno invece accolto la domanda di accesso ai reseconti della Commissione e ad alcuni documenti amministrativi. Clara Rossi