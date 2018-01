Scuola, iscrizioni on line dal 15 gennaio 2018



I termini scadono il prossimo 10 febbraio AOSTA. Aprono il prossimo 15 gennaio le iscrizioni all'anno scolastico 2018/2019. Per tutte le classi delle scuole della Valle d'Aosta dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, l'operazione va effettuata soltanto on line entro le ore 20 del prossimo 10 febbraio. I genitori devono far attivare la tessera sanitaria/Cns recandosi in uno degli sportelli abilitati sul territorio regionale. On line possono essere effettuate anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione. Per eventuali problemi tecnici è possibile contattare il numero verde 800 610061. redazione