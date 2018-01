Treni speciali e traforo gratuito per la 1018a Fiera di Sant'Orso



Convogli speciali di Trenitalia per chi raggiungerà Aosta in treno e ritorno gratuito al Gran San Bernardo AOSTA. Anche quest'anno i visitatori della Fiera di Sant'Orso potranno raggiungere Aosta utilizzando i treni speciali previsti per le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Trenitalia ha raddoppiato i posti disponibili dei treni della mattina (tra le ore 6 e le 10) per Aosta e di un treno straordinario con arrivo nel capoluogo valdostano alle ore 11.30 con 268 posti a sedere e 200 in piedi. Per il ritorno, oltre ai treni "normali", è previsto un treno straordinario doppio in partenza da Aosta alle ore 16.17. Per l'occasione inoltre le comunicazioni a bordo dei convogli dalla settimana del 23 a quella del 31 saranno in italiano e in francese e verranno affisse locandine informative per agevolare i flussi di visitatori. Ancora in tema di trasporti, la società Sisex del traforo del Gran San Bernardo offrirà il ritorno gratuito ai visitatori della 1018a Foire. Per usufruire dell'agevolazione, valida solo per autovetture, sarà sufficiente presentare il biglietto di andata semplice del tunnel e la contromarca distribuita agli uffici informazioni della Fiera. E.G.