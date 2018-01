17ème session du Comité mixte Vallée d'Aoste, Fédération Wallonie-Bruxelles et Jura



A l'ordre du jour la situation politique et institutionnelle et les mesures puor prévenir la radicalisation chez les jeunes AOSTE. Une délégation du Conseil de la Vallée, conduite par son Président Joël Farcoz et composée par le Vice-Président Vincenzo Grosjean et les Conseillers Paolo Contoz et Antonio Fosson, participera à la 17ème session annuelle du Comité de coopération entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Canton du Jura, qui se tiendra lundi 15 et mardi 16 janvier à Bruxelles. A l'ordre du jour de la réunion figurent deux thèmes principaux: la situation politique et institutionnelle dans les trois entités et les mesures mises en œuvre en vue de prévenir la radicalisation chez les jeunes. La seizième session ordinaire avait eu lieu à Aoste au mois de janvier 2016 et s'était achevée par l'adoption d'une résolution sur la formation des enseignants, sur l'éducation à la citoyenneté et sur les nouvelles technologies mises à disposition des formateurs. redaction