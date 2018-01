Confermata la chiusura di un tratto di statale 26 a Montjovet per caduta massi



Anas ha programmato interventi di disgaggio e lavori di consolidamento MONTJOVET. Il tratto di strada statale 26 all'altezza di Montjovet chiuso alla circolazione per caduta massi non riaprirà prima di una decina di giorni. I controlli effettuati dall'Anas sulla parete rocciosa da cui si è verificato il distacco di materiale lo scorso sabato sera hanno infatti confermato un «rischio residuo di caduta massi», come ha spiegato il presidente della Regione Laurent Viérin facendo il punto della situazione. L'Anas ha già programmato dei lavori urgenti di disgaggio per scongiurare altri crolli. Serviranno una decina di giorni per portare a termine l'intervento e successivamente il transito sarà possibile con senso unico alternato almeno finché non verranno completate le opere di consolidamento e messa in sicurezza. Per questi ultimi lavori le tempistiche non sono state ancora definite. Il traffico attualmente è deviato sulla strada comunale di Champdepraz. L'autostrada è regolarmente percorribile. E.G.