7 milioni di euro per l'area megalitica di Saint Martin de Corléans



Approvato un progetto integrato per completare la musealizzazione e aumentare l'appeal del sito archeologico AOSTA. La giunta regionale nella riunione di ieri ha approvato la realizzazione del progetto del secondo lotto dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans di Aosta. L'investimento, nell'ambito del programma operativo regionale Fesr, è 7 milioni 662 mila euro circa. Tre i principali obiettivi del progetto a partire dall'intervento più concreto che riguarda il completamento della valorizzazione della zona Nord dell'area. L'opera include la musealizzazione dei reperti dell'età del ferro, dell'età romana e del medioevo presenti nel sito archeologico. Gli altri due step riguardano il miglioramento della competitività turistica-culturale della Regione e l'avvicinamento del grande pubblico al polo culturale aumentano l'attrattività sia per i turisti sia per i valdostani. redazione