À Paris, les Rendez-vous de l'Arbre de Noël des Valdôtains

Les 18, 19 et 20 janvier

PARIS. Les 18, 19 et 20 janvier, la Vallée d'Aoste retrouve ses émigrés à Paris, à l'occasion du traditionnel Rendez-vous de l'Arbre de Noël.

Jeudi 18 janvier à 18h, à la Maison du Val d'Aoste de Paris, le Président de la Région, l'Assesseur à l'Éducation et à la culture, l'Assesseur à l'Agriculture et aux ressources naturelles et l'Assesseur au Tourisme, aux sports, au commerce et aux transports présenteront aux journalistes conviés l'offre touristique hivernale, le patrimoine archéologique et architectural, la Foire de Saint-Ours et les produits œnogastronomiques de la Vallée d'Aoste.

C'est vendredi 20 janvier à 17h30, toujours au siège de la Maison du Val d'Aoste, que le Président de la Région, l'Assesseur à l'Éducation et à la culture, l'Assesseur à l´Agriculture et aux ressources naturelles et l'Assesseur au Tourisme, aux sports, au commerce et aux transports rencontreront les membres des Sociétés d'émigrés valdôtains, pour une table ronde dédiée aux échanges d'idées et aux informations que les émigrés désirent obtenir de la part du Gouvernement.

À 18h30, aura lieu l'inauguration de l'exposition Le sentiment de la montagne des artistes et artisans valdôtains Elso Montrosset et Siro Viérin, présentée par le Président de la Région, le Président du Conseil régional et l'Assesseur à l'éducation et à la culture. Les œuvres sélectionnées ont pour point commun le sentiment d'appartenance à la montagne, clé de lecture de cette exposition qui restera ouverte jusqu'au 10 juin 2018 à la Maison du Val d'Aoste de Paris. Le lien avec le territoire et la nature, la connaissance directe de la réalité alpine, une perception du paysage solidement enracinée dans l'expérience quotidienne sont les éléments fondamentaux des peintures d'Elso Montrosset et des sculptures sur bois de Siro Viérin.

Samedi 20 janvier, à partir de 15h, les manifestations de l'Arbre de Noël de Paris reprendront au Cirque d'Hiver Bouglione (110, rue Amelot), avec les discours officiels du Président de la Région, du Président de l'Union valdôtaine de Paris et du Représentant du CELVA.

À 17h, se déroulera le spectacle Exploit qui sera suivit du traditionnel dîner, animé par les intermèdes musicaux d'Erik et Les Poudzo valdôtain et de Lou Tintamaro de Cogne.

À cette occasion, le Conseil de la Vallée sera représenté par son Président et par plusieurs Conseillers régionaux. Seront également présents les Syndics d'Introd, de Lillianes, de Rhêmes-Notre-Dame et de Saint-Denis, le Président des anciens Syndics, ainsi que la Présidente de l'Alliance française pour la Vallée d'Aoste et le Président de la Section valdôtaine de l'Union Internationale de la Presse Francophone.

redaction