Maltempo, la strada per Cervinia ancora chiusa per pericolo valanghe



Lunedì mattina chiuso temporaneamente anche il Traforo del Monte Bianco AOSTA. Con la nuova ondata di maltempo registrata in Valle d'Aosta nelle ultime ore tornano anche i disagi alla viabilità. A Valtournenche, sentito il parere del comitato valanghe, la strada regionale è stata nuovamente chiusa oggi pomeriggio a causa del rischio di caduta valanghe tra Singlin e Cervinia. Per lo stesso motivo a La Thuile il sindaco ha disposto lo stop alla circolazione lungo la strada statale 26 nel tratto tra La Goletta e Pont Serrand e il sindaco di Courmayeur ha deciso altrettanto per le strade della Val Ferret e della Val Veny. Situazione identica per la strada comunale per Feysoullaz a Morgex. Domani chiuderà temporaneamente anche il traforo del Monte Bianco dalle ore 6.30 per consentire un intervento preventivo su valanga sul versante francese. «La Protezione civile regionale sta monitorando attentamente la situazione, in evoluzione. Non si registrano al momento ulteriori criticità», fa sapere la Regione in una nota. redazione