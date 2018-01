Passaporti, il servizio di rilascio e rinnovo è on line



Domande in via telematica dal 19 febbraio 2018 AOSTA. Tra meno di un mese scatta l'operazione "Agenda Passaporto", servizio gratuito on line per richiedere o rinnovare il passaporto. Il sistema, realizzato dalla polizia, consente di scegliere giorno e ora di consegna della documentazione e la rilevazione delle impronte digitali. Dal prossimo 19 febbraio, sottolinea la Questura di Aosta, verranno accettate soltanto le richieste di rilascio e di rinnovo presentate via web (passaportonline.poliziadistato.it). Per farlo è necessario registrarsi e accedere alla "Agenda on line". Gli utenti saranno preavvisati con una comunicazione via email dell'avvenuto rilascio del passaporto, che potrà essere ritirato dal giorno successivo. «Per le richieste aventi carattere di urgenza, che saranno di volta in volta valutate dall’Ufficio, e per le richieste di accompagnamento minori, potrà essere contattato l’URP al numero 0165279504, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 12:30», precisa infine la Questura. Coloro che non dispongono di una connessione internet possono chiedere la prenotazione on line rivolgendosi ai Comuni di residenza o alle stazioni dei carabinieri. C.R.