Alla Fiera di Sant'Orso anche uno stand dell'Esercito



Punto informativo dei militari in occasione della fiera millenaria aostana AOSTA. Anche quest'anno l'Esercito italiano sarà presente in occasione della Fiera di Sant'Orso di Aosta. Per il 30 e 31 gennaio il Comando militare della Valle d'Aosta allestirà uno stand in piazza Plouves per fornire ai visitatori notizie e approfondimenti sulle attività svolte, sui concorsi, sugli sbocchi professionali offerti dalle Forze Armate. L'iniziativa - inserita nel contesto del Tour Promozionale Invernale 2018, la cui finalità è quella di far conoscere le opportunità concorsuali offerte dalla Forza Armata ai giovani dai 18 ai 25 anni - consentirà quindi agli interessati di accostarsi al personale militare presente per richiedere informazioni, consigli e suggerimenti sulle molteplici possibilità di carriera. C.R.