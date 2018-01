In Valle d'Aosta le spoglie di 27 deportati nei campi di concentramento tedeschi



Il progetto annunciato dal presidente della Regione per la Giornata della memoria AOSTA. Le spoglie di ventisette valdostani deportati dal nazifascismo e deceduti nei campi di concentramento tedeschi potrebbero essere in futuro riportate in Valle d'Aosta. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Laurent Viérin, in occasione della cerimonia che ieri a Palazzo regionale, ad Aosta, ha visto la consegna delle medaglie d'onore ai famigliari degli insigniti deceduti Carlo Bianchi e Domenico Blua. Se l'iniziativa andrà a buon fine, torneranno in Valle le spoglie di Emerico Navillod (Antey-Saint-André), Edoardo Baruffaldi e Giuliano Cheney (Aosta), Casimiro Chadel (Ayas), Valentino Bataillon (Aymavilles), Pietro Battista Chentre (Bionaz), Giuseppe Natale Pollet (Brusson), Attilio Ceamese (Challand-Saint-Victor), Gerolamo Dugli e Arturo Cesare Vuillermoz (Châtillon), Pietro Truc (Cogne), Celestino Pramotton e Vittorio Giovanni Pramotton (Donnas), Corrado Rollin (Doues), Giuseppe Trèves (Emarèse), Giacomo Emilio Chamonal (Issime), Ettore Maulini (Morgex), Severino Chabloz (Nus), Paolo Fey (Perloz), Casimiro Prola (Pont-Saint-Martin), Mario Lorenzo Chanoux e Umberto Pietro Buvet (Quart), Marcello Dinan e Sinforiano Elia Hugonin (Verrayes), Aldo Larevoire, Attilio Pagani e Prospero Pesse (Villeneuve). Intanto oggi, Giorno della memoria, le bandiere sono esposte a mezz'asta come disposto dal consiglio dei ministri. Elena Giovinazzo