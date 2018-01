Il questore Ostuni saluta la Valle d'Aosta: "lascio con reati in calo"



«Vi auguro di conservare questa regione bella così com'è» AOSTA. «Lascio la Valle d'Aosta con numeri in calo per reati e furti in appartamento. Abbiamo sviluppato la copertura della video sorveglianza ad Aosta e nel resto della regione e ora sta per partire il progetto Mercurio con l'installazione di telecamere ad alta definizione nelle auto della polizia che leggeranno le targhe dei veicoli e verificheranno se ci sono problemi». Lo ha affermato il questore Pietro Ostuni nella conferenza stampa di saluto prima del suo trasferimento a Piacenza a partire da febbraio. Facendo un bilancio dei suoi due anni trascorsi ad Aosta, Ostuni ha sottolineato l'importanza di mantenere attivi sul territorio spazi per far crescere la comunità e fermare così il degrado. La collaborazione è un altro dei segreti per mantenere sicuro il territorio. «I rapporti con i colleghi delle altre forze dell'ordine e il prefetto sono buoni», ha spiegato, e sindaci valdostani c'è intesa: «ho molto apprezzato il loro impegno, anche sull'applicazione della circolare Gabrielli sulle manifestazioni». Importante poi la sinergia con i cittadini e il lavoro nelle scuole che la polizia porta avanti con gli incontri nelle classi sulla legalità. Per quanto riguarda l'organico della polizia di Aosta e i mezzi a sua disposizione, il questore ha spiegato che nell'ultimo biennio, tra turn over e blocco delle assunzioni, si è cercato di aumentare le professionalità in campo e di ottimizzare le risorse umane a disposizione. Quanti ai mezzi e ai veicoli in dotazione al Corpo, il parco auto viene periodicamente riqualificato. A proposito di eventi Ostuni ha ricordato l'inizio domani della Fiera di Sant'Orso, definita una «sfida impegnativa in una bella e affascinante manifestazione». «Lascio degli amici ed un posto magnifico e vado ad affrontare un compito che sarà per me una nuova sfida - ha infine aggiunto -. Mi gratifica la fiducia del Capo della polizia che mi ha affidato questo nuovo compito». «Vi auguro di conservare questa regione bella così com'è». Andrea Spinello, attuale dirigente del Compartimento di Polizia Stradale per la Puglia, sarà il nuovo questore. Marco Camilli