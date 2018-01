Premiati gli artigiani della 1018a Fiera di Sant'Orso di Aosta



Live dalle ore 12



AOSTA. Si è svolta ieri sera come tradizione davanti alla chiesa di Sant'Orso la consegna dei premi agli artigiani della Fiera di Sant'Orso assegnati da Regione, Comune di Aosta, Amici di don Garino, Comité des Traditions Valdôtaines, dalla Fondazione comunitaria Valle d'Aosta e da Fidapa. Vincent Gerbore, giovane artigiano che in fiera ha proposto i suoi collari in cuoio decorati, ha vinto il premio Amedée Berthod e Franco Blanc, espositore più anziano d'età che non è stato premiato negli ultimi cinque anni, ha vinto il premio Robert Berton. Cesarino Bonin ha ottenuto il premio assegnato agli espositori che, con il loro lavoro, preservano le tecniche artigianali di fabbricazione degli attrezzi agricoli. C'è poi il premio Nozze d'oro con la Foire a cui hanno diritto gli artigiani che espongono da almeno 50 anni: Lorenzo Distrot, Leandro Favre, Vittorio Cuignon, Franco Armand, Patrizio Berthet, Ruggero-Roger Brunodet e Franco Marino Pellissier. Il premio Pierre Vietti che riconosce lo studio e la ricerca storica svolti dall'artista prima della realizzazione di un'opera è stato vinto da Romano Hugonin. Il Comité des Traditions Valdôtaines ha inoltre assegnato dei riconoscimenti ad Alessandra Zucco e Cristian Nicco. Guido Diemoz ha conquistato il premio Domenico Orsi sul tema "Il dono" grazie all'opera "Le don di rabeilleur" e due menzioni d'onore sono andate a Mauro Savin con l'opera campanaccio in ferro completo di collare ed a Cristian Gallego Selles con un bassorilievo in noce vecchio colorato. Il Prix Amis de Don Garino è stato assegnato ad Alessandro Fontana. L'associazione ha inoltre consegnato tre menzioni speciali a Bono Pernettaz, Giorgio Chéraz e Flavio Thédy. Il Premio Carlo Jans, al più promettente allievo iscritto ai corsi regionali per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, è andato ad Ivan Dussailler e il Premio Miglior allestimento banco espositivo a Demis Dandres. Infine il Premio Città di Aosta - Franco Balan è stato assegnato a Francesco Di Vito per l'opera Il pannello dei galletti e il premio Donna Fidapa Valle d'Aosta ad Ornella Cretaz. Diretta streaming

Alle ore 12 e alle ore 17 su Aostaoggi.it e Fieradisantorso.it la Foire torna sul web con due appuntamenti in diretta streaming. M.C.