Pubblicato il nuovo piano di gestione del parco Mont Avic



Per presentare osservazioni c'è tempo fino a marzo AOSTA. E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 23 gennaio scorso l'avviso di avvenuta adozione del Piano di gestione territoriale del Parco naturale Mont Avic da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco. Gli interessati hanno 60 giorni per consultare il documento disponibile presso la sede di Quart dell'assessorato dell'agricoltura, all'Ente Parco a Champdepraz e sul sito web della Regione alla voce "risorse naturali". Le eventuali osservazioni scritte dovranno pervenire inderogabilmente entro il 23 marzo all'assessorato e, per conoscenza, all'Ente Parco. Il Piano sarà successivamente approvato dalla Giunta regionale una volta esaminate le osservazioni pervenute. redazione