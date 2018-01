Transito gratuito al Traforo del Gran San Bernardo per gli svizzeri che fanno shopping in Valle d'Aosta



Tagliandi gratis per chi spende almeno 100 Euro in Valle AOSTA. Per rilanciare il turismo proveniente dalla Svizzera la Regione insieme a Sitrasb e alla Chambre Valdôtaine ha attivato una speciale promozione per il traforo Gran San Bernardo. Fino al 14 febbraio, a fronte di una spesa di almeno 100 euro effettuata in qualunque negozio o attività della Valle d'Aosta, si ricevono due biglietti per il transito gratuito attraverso il tunnel. Questi andranno utilizzati tra il 1° marzo e il 31 maggio prossimi. Per usufruire dell'iniziativa, denominata "Câlin Valdôtain", il turista che dalla Svizzera è arrivato in Valle dovrà inviare una foto o una scansione degli scontrini che attestano la spesa insieme ad un documento di identità alla Camera di commercio valdostana la quale, una volta completati i controlli, spedirà via posta elettronica i biglietti per il transito nel tunnel. Allegato ci sarà anche del materiale informativo sulle iniziative promozionali e gli appuntamenti organizzati dalle associazioni di categoria. C.R.