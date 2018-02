Più di 1000 operatori in campo per garantire la sicurezza della Foire



Nei due giorni della Millenaria compiuto più di 200 interventi AOSTA. Sono stati più di 200 gli interventi di tipo tecnico e sanitario compiuti nei due giorni della Fiera di Sant'Orso dalle forze dell'ordine e dagli enti di soccorso. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla grande manifestazione aostana che si è conclusa ieri sono stati impiegati oltre mille operatori coordinati dal Comitato Operativo Misto allestito in via De Tillier. In una nota, la presidenza della Regione sottolinea «il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine e agli Enti di Soccorso regionali che hanno contribuito, con il loro impegno, a fare in modo che la Fiera millenaria si svolgesse, anche quest’anno, in un clima di serenità e sicurezza». redazione