Oltre 152mila visitatori stimati alla 1018a Fiera di Sant'Orso



L'assessorato Attività produttive: riscontro positivo da parte degli artigiani AOSTA. Si chiude con un bilancio ancora una volta positivo l'ultima edizione della Fiera di Sant'Orso di Aosta. Il numero complessivo dei vistatori stimati, calcolati utilizzando il sistema di conteggio delle telecamere, è 152.287: un po' meno dello scorso anno quando però la manifestazione è iniziata di lunedì e molti appassionati hanno approfittato della vicinanza della domenica per partecipare all'evento il primo giorno. Quest'anno nel momento di massimo afflusso, il 30 gennaio, Aosta è stata "invasa" da 2.156 vetture, 86 bus e 33 camper. «Al di là dei numeri, questa 1018a Fiera di Sant'Orso, complessivamente, ha avuto un riscontro positivo da parte degli artigiani - evidenzia l'assessorato Attività produttive - Ancora una volta, il più importante appuntamento dell'artigianato di tradizione della nostra regione è stato una vera festa per tutta la Valle d'Aosta, un momento in cui la comunità ha potuto ritrovarsi con allegria e serenità e celebrare le sue radici più profonde e sentite». M.C.